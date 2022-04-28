Уэстбрук удалил все записи связанные с Лейкерс

Разыгрывающий "Лос-Анджелес Лейкерс" Расселл Уэстбрук полностью удалил все записи в своих социальных сетях, которые связаны с его нынешней командой.

Спустя время Уэстбрук удалил из аккаунта вообще все посты, оставив лишь аватар в форме "Лейкерс".

Баскетболист не раз подвергался критике со стороны общественности во время сезона. Многие специалисты называли именно Уэстбрука одной из главных причин неудач "озёрников" в нынешнем сезоне.

Уэстбрук в нынешнем сезоне принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, набирая в среднем 18,5 очка, совершая 7,4 подбора и отдавая 7,1 результативной передачи.