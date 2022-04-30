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НБА. Мемфис побеждает Миннесоту и выходит в 1/4 плей-офф

Баскетбол
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Результаты матча 1/8 финала

НБА. Мемфис побеждает Миннесоту и выходит в 1/4 плей-офф

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 29 на 30 апреля состоялся матч 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию его результат:

"Миннесота" – "Мемфис"

106 – 114 (29-28; 23-21; 32-25; 22-40)

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В статье: НБА
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