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НБА. Мемфис побеждает Миннесоту и выходит в 1/4 плей-офф
Результаты матча 1/8 финала
В ночь с 29 на 30 апреля состоялся матч 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию его результат:
"Миннесота" – "Мемфис"
106 – 114 (29-28; 23-21; 32-25; 22-40)
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