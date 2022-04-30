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Зайон Уильямсон о продлении контракта: Я его подпишу так быстро, как только смогу

Баскетбол
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Звезда Нового Орлеана отыграл в НБА менее 90 игр за три года

Зайон Уильямсон о продлении контракта: Я его подпишу так быстро, как только смогу

Фото: Sporting News

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Зайон Уильямсон прокомментировал возможность продления контракта с его нынешним клубом, который истечет следующим летом: "Конечно. Я подпишу его так быстро, как только смогу".

По своему нынешнему контракту Зайон получил за нынешний сезон 10,7 миллиона долларов и получит 13,5 миллиона за следующий. В случае подписания продления, он сможет претендовать на максимальный контракт новичка: 186 миллионов долларов на 5 лет, или 32,03 миллиона в год.

Зайон Уильямсон был выбран под первым пиком на драфте 2019 года. В своем первом сезоне он из-за травм провел 24 игры, во втором – 61, в третьем, нынешнем – ноль. На профессиональном уровне Зайон провел 85 матчей, набирая в среднем по 25.7 очка, 7 подборов и 3.2 ассиста.

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В статье: НБА Нью-Орлеан Пеликанс Зайон Уильямсон
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