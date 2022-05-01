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Эмбиид может вернуться уже в третьей игре против Майями Хит

Баскетбол
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Главная звезда Филадельфии все же еще поможет клубу в этом сезоне

Эмбиид может вернуться уже в третьей игре против Майями Хит

Фото: MARCA

UA-Футбол
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Центровой "Филадельфии 76" Джоэль Эмбиид может вернуться в третьей или четвертой игре серии второго раунда плей-офф НБА против "Майями Хит", как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски:

"Джоэль Эмбиид не поедет ради первой и второй игр в Майями, однако есть вера, что он сможет вернуться уже в третьей или четвертой играх в Филадельфии. Он должен пройти тесты на сотрясение мозга и медицинское обследование касательно перелома глазницы".

Камерунский центровой получил травму головы в столкновении с форвардом "Торонто Рэпторс" Паскалем Сиакамом в шестом матче серии первого раунда. Серия закончилась со счетом 4:2 в пользу "Филадельфии".

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В статье: НБА Майами Хит Филадельфия 76er Джоэль Эмбиид плей-офф НБА
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