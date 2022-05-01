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Зайон хотел сыграть в плей-офф НБА, однако команда ему запретила

Баскетбол
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У звезды Пеликанс ноль матчей в плей-офф за карьеру

Зайон хотел сыграть в плей-офф НБА, однако команда ему запретила

Фото: Inquirer Sports

UA-Футбол
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Форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Зайон Уильямсон хотел сыграть в плей-офф НБА против "Финикс Санс", однако команда решила не выпускать его, как сообщает журналист ESPN Эндрю Лопес. Таким образом, у игрока ноль матчей в этом сезоне.

"Зайон сказал, что чувствовал, что мог бы сыграть, но его команда, тренерский штаб и фронт-офис решили, что пересидеть будет лучшим решением для него".

Уильямсон получил перелом стопы прошлым летом, из-за чего пропустил весь текущий сезон. За предыдущие два сезона первый пик драфта-2019 года сыграл всего 85 матчей.

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В статье: НБА Нью-Орлеан Пеликанс Зайон Уильямсон
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