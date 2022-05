Зайон хотел сыграть в плей-офф НБА, однако команда ему запретила

Форвард "Нью-Орлеан Пеликанс" Зайон Уильямсон хотел сыграть в плей-офф НБА против "Финикс Санс", однако команда решила не выпускать его, как сообщает журналист ESPN Эндрю Лопес. Таким образом, у игрока ноль матчей в этом сезоне.

"Зайон сказал, что чувствовал, что мог бы сыграть, но его команда, тренерский штаб и фронт-офис решили, что пересидеть будет лучшим решением для него".

Zion said he felt like could’ve played but his team + the coaching staff + the front office decided longevity was the best thing for him.