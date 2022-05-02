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Джеймс Харден: Мне просто нужно быть более агрессивным

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Джеймс из-за травмы Эмбида станет главной надеждой Филадельфии

Джеймс Харден: Мне просто нужно быть более агрессивным

Новина українською

Разыгрывающий "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден рассказал о том, что после травмы центрового Джоэла Эмбиида он станет больше брать на себя игру и действовать агрессивнее.

"Мне просто нужно быть более агрессивным. Мне нужно создавать больше пространства на паркете и совершать больше атак к корзине. Мы просто должны играть свободно — свободно и с предельной уверенностью, как команда.

У меня были возможности набирать много очков в этом году. Я всё ещё набираю в среднем 20 очков в регулярном сезоне и 18-19 — в плей-офф. На данный момент это жертва. Я могу набрать 30 очков, и мы можем проиграть, а могу набрать 19 — и мы выиграем. В этот момент я просто делаю всё, что нужно, чтобы выиграть игру. В какой-то мере я жертвую собой ради команды, я — лучший командный игрок. Теперь, когда Джо выбыл из-за травмы, я должен взять на себя ответственность и начать играть более агрессивно", — приводит слова Хардена Fadeaway World.

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В статье: Джеймс Харден
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