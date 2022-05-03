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Руди Гобер может продолжить карьеру в Голден Стэйт
Команда пытается договориться с игроком
Центровой "Юты Джаз" Руди Гобер может продолжить карьеру в "Голден Стэйт Уорриорз, пишет инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст. По данным источника, "Уорриорз" проявляют заинтересованность в Гобере.
"До меня уже доходили такие слухи. Думаю, предложение "Уорриорз будет строиться вокруг Эндрю Уиггинса. Как мне кажется, если "Уорриорз выиграют титул, то вряд ли пойдут на серьёзные изменения в составе. Но у них нет такого "большого, зато есть молодые игроки.
Не думаю, что их стоит считать главным претендентом на Гобера. Но, как мне кажется, такой вариант существует. Я точно слышал о нём", — сказал Уиндхорст во время своего подкаста.
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