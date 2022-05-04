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Защитник Голден Стэйт Уорриорз сломал локоть в матче с Мемфис Гриззлиз
Баскетболист пройдет обследование
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Гэри Пэйтон получил перелом левого локтя. Об этом рассказала журналистка Кендра Эндрюс, разместив соответствующий пост в своём "твиттере". Завтра, 5 мая, игрок должен пройти МРТ-обследование.
Пэйтон неудачно приземлился на руку после нарушения со стороны Диллона Брукса в начале четвертьфинального матча плей-офф НБА с "Мемфис Гриззлиз". Брукс получил неспортивный фол и был удалён до конца встречи.
Матч закончился победой "Мемфиса" со счётом 106:101 (1-1 в серии). В следующий раз команды сыграют 8 мая.
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