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Разыгрывающий Бруклина выбыл на 3-4 месяца
Игрок перенесет операцию
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Разыгрывающему "Бруклин Нетс" Бену Симмонсу сегодня предстоит операция на спине. Баскетболисту проведут процедуру микродискэктомии для устранение боли, локализованной в грыже межпозвонкового диска в нижней части спины. Об этом пишет официальный сайт NBA.
Команда ожидает, что Симмонс будет полностью готов и здоров к старту тренировочного лагеря "Бруклин Нетс".
В нынешнем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические трудности, а также проблемы со спиной.
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