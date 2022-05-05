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Разыгрывающий Бруклина выбыл на 3-4 месяца

Баскетбол
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Игрок перенесет операцию

Разыгрывающий Бруклина выбыл на 3-4 месяца

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

Разыгрывающему "Бруклин Нетс" Бену Симмонсу сегодня предстоит операция на спине. Баскетболисту проведут процедуру микродискэктомии для устранение боли, локализованной в грыже межпозвонкового диска в нижней части спины. Об этом пишет официальный сайт NBA.

Команда ожидает, что Симмонс будет полностью готов и здоров к старту тренировочного лагеря "Бруклин Нетс".

В нынешнем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические трудности, а также проблемы со спиной.

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В статье: Бруклин Нетс
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