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Сборная Украины по баскетболу 3х3 будет тренироваться в Литве
Руководить командой будет Дайнюс Новицкас
В ходе подготовки к главным международным стартам летнего сезона мужская национальная сборная Украины по баскетболу 3х3 будет играть в Литве. Наша команда получила специальное гостевое место в новой профессиональной литовской Лиге 3х3.
С игроками работает литовский специалист Дайнюс Новицкас.
Всего в литовском сезоне запланировано девять игровых этапов с мая по август. Первые матчи состоятся 14-15 мая в Каунасе. Завершение сезона в середине августа.
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Источник:ФБУ
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