Сборная Украины по баскетболу 3х3 будет тренироваться в Литве

В ходе подготовки к главным международным стартам летнего сезона мужская национальная сборная Украины по баскетболу 3х3 будет играть в Литве. Наша команда получила специальное гостевое место в новой профессиональной литовской Лиге 3х3.

С игроками работает литовский специалист Дайнюс Новицкас.

Всего в литовском сезоне запланировано девять игровых этапов с мая по август. Первые матчи состоятся 14-15 мая в Каунасе. Завершение сезона в середине августа.