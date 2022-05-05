Сборная Украины по баскетболу декласировала хозяев Дефлимпиады

Мужская дефлимпийская сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу на Дефлимпиаде-2021, которая проходит в бразильском Кашиас-Ду-Сул.

В поединке второго тура группового раунда действующие чемпионы Европы украинцы разромили хозяев Бразилию 92:45

В нашей группе В с двух побед стартовала также команда Греции, которая с Украиной делит первое место.