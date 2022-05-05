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Сборная Украины по баскетболу декласировала хозяев Дефлимпиады

Баскетбол
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Наша команда переиграла соперников с разницей в 47 очков

Сборная Украины по баскетболу декласировала хозяев Дефлимпиады

Фото: ФБУ

Новина українською

Мужская дефлимпийская сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу на Дефлимпиаде-2021, которая проходит в бразильском Кашиас-Ду-Сул.

В поединке второго тура группового раунда действующие чемпионы Европы украинцы разромили хозяев Бразилию 92:45

В нашей группе В с двух побед стартовала также команда Греции, которая с Украиной делит первое место.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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