Дефлимпийская сборная Украины уверенно обыграла Грецию

Мужская дефлимпийская сборная Украины по баскетболу одержала третью победу на проходящей в бразильском Кашиас-Ду-Сул Дефлимпиаде-2021.

В поединке третьего тура группового раунда украинцы обыграли Грецию 89:41. Следует отметить, что это третья победа нашей сборной в трех матчах.

Украина единолично возглавила группу В – она единственная выиграла все три встречи первого этапа.