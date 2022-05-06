Баскетбол
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Дефлимпийская сборная Украины уверенно обыграла Грецию
Наша команда добыла уже третюю победу
Фото: ФБУ
Мужская дефлимпийская сборная Украины по баскетболу одержала третью победу на проходящей в бразильском Кашиас-Ду-Сул Дефлимпиаде-2021.
В поединке третьего тура группового раунда украинцы обыграли Грецию 89:41. Следует отметить, что это третья победа нашей сборной в трех матчах.
Украина единолично возглавила группу В – она единственная выиграла все три встречи первого этапа.
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