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НБА. Плэй-офф. Филадельфия побеждает Майами, Финикс уступает Даллас

Баскетбол
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Результаты тура плей-офф НБА

НБА. Плэй-офф. Филадельфия побеждает Майами, Финикс уступает Даллас

UA-Футбол
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В ночь с 6 на 7 мая прошли четвертьфинальные матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Филадельфия" – "Майами"

99 – 79 (21-17; 20-17; 27-31; 31-14)

"Даллас" – "Финикс"

103 – 94 (29-20; 22-24; 31-23; 21-27)

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В статье: НБА
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