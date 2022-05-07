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НБА. Плэй-офф. Филадельфия побеждает Майами, Финикс уступает Даллас
Результаты тура плей-офф НБА
В ночь с 6 на 7 мая прошли четвертьфинальные матчи плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" – "Майами"
99 – 79 (21-17; 20-17; 27-31; 31-14)
"Даллас" – "Финикс"
103 – 94 (29-20; 22-24; 31-23; 21-27)
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