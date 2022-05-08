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Митчелл Робинсон и Никс не смогли договориться о продлении контракта

Баскетбол
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Игрок, вероятно, выйдет на рынок свободных агентов

Митчелл Робинсон и Никс не смогли договориться о продлении контракта

Фото: Daily Knicks

UA-Футбол
Новина українською

Центровой "Нью-Йорк Никс" Митчелл Робинсон не смог достичь с командой согласия в вопросе продления контракта, истекающего в этом сезоне. Игрок, скорее всего, выйдет на рынок свободных агентов этим летом.

Робинсон, сыгравший в этом сезоне 72 игры, и набиравший по 8.5 очков и 8.6 ассистов в среднем за матч, интересен "Даллас Маверикс", "Детройт Пистонс" и "Оклахома-Сити Тандер".

Также, как сообщает издание SNY, Митчеллом интересуется "Юта Джаз", рассматривающая возможность обмена своего нынешнего центрового, Руди Гобера. "Юта" разочарована своим игроком фронт-корта и лидером защиты после вылета от "Далласа" в первом раунде плей-офф.

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В статье: НБА Юта Джаз Нью-Йорк Никс
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