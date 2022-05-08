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НБА. Плей-офф. Голден Стейт побеждает Мемфис в матче 1/4 финала

Баскетбол
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Результаты матча плей-офф

НБА. Плей-офф. Голден Стейт побеждает Мемфис в матче 1/4 финала

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 7 на 8 мая состоялся матч 1/4 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию его результат:

"Голден-Стейт" – "Мемфис"

142 – 112 (26-28; 38-29; 37-23; 41-32)

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В статье: НБА
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