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НБА. Плей-офф. Голден Стейт побеждает Мемфис в матче 1/4 финала
Результаты матча плей-офф
В ночь с 7 на 8 мая состоялся матч 1/4 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию его результат:
"Голден-Стейт" – "Мемфис"
142 – 112 (26-28; 38-29; 37-23; 41-32)
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