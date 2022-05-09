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Никола Йокич признан самым ценным игроком НБА
Это не первая награда в активе игрока
Фото: Nugg Love
Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич был признан самым ценным игроком НБА в сезоне-2021/2022, сообщает ESPN.
Официальное объявление ожидается на этой неделе, сообщает источник. Если информация подтвердится, то Йокич получит эту награду второй год подряд.
Сырые статистические показатели Йокича в этом году были даже лучше, чем в прошлом, так как в среднем он набирал 27,1 очка и 13,8 подбора за игру. Он также отдавал 7,9 передачи, что соответствует восьмому месту в лиге.
Стоит отметить, что 27-летний Йокич в этом сезоне стал первым игроком в истории НБА, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон.
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