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Никола Йокич признан самым ценным игроком НБА

Баскетбол
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Это не первая награда в активе игрока

Никола Йокич признан самым ценным игроком НБА

Фото: Nugg Love

Новина українською

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич был признан самым ценным игроком НБА в сезоне-2021/2022, сообщает ESPN.

Официальное объявление ожидается на этой неделе, сообщает источник. Если информация подтвердится, то Йокич получит эту награду второй год подряд.

Сырые статистические показатели Йокича в этом году были даже лучше, чем в прошлом, так как в среднем он набирал 27,1 очка и 13,8 подбора за игру. Он также отдавал 7,9 передачи, что соответствует восьмому месту в лиге.

Стоит отметить, что 27-летний Йокич в этом сезоне стал первым игроком в истории НБА, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон.

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В статье: Денвер Наггетс
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