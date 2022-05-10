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Центровой Милана признан лучшим игроком Евролиги в сезоне 20221/2022

Баскетбол
(1 голосов)

Хайнс провел фантастический сезон

Центровой Милана признан лучшим игроком Евролиги в сезоне 20221/2022

Новина українською

Центровой итальянского "Милана" Кайл Хайнс был признан лучшим защитником Евролиги в сезоне-2021/2022. Для него это уже третья награда в карьере.

"Милан" в нынешнем сезоне позволял соперникам набирать 71,9 очка в среднем за игру, что является лучшим результатом среди всех команд. В этом сезоне Хайнс в среднем набирал 8,0 очков, 5,3 подбора, 1,8 передачи, 0,7 перехвата и 0,7 блока за менее чем 24 минуты в среднем за матч.

Второе место в голосовании занял Эди Тавареш ("Реал"), на третьем – Ник Калатес ("Барселона").

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В статье: Евролига Кайл Хайнс
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