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Центровой Милана признан лучшим игроком Евролиги в сезоне 20221/2022
Хайнс провел фантастический сезон
Центровой итальянского "Милана" Кайл Хайнс был признан лучшим защитником Евролиги в сезоне-2021/2022. Для него это уже третья награда в карьере.
"Милан" в нынешнем сезоне позволял соперникам набирать 71,9 очка в среднем за игру, что является лучшим результатом среди всех команд. В этом сезоне Хайнс в среднем набирал 8,0 очков, 5,3 подбора, 1,8 передачи, 0,7 перехвата и 0,7 блока за менее чем 24 минуты в среднем за матч.
Второе место в голосовании занял Эди Тавареш ("Реал"), на третьем – Ник Калатес ("Барселона").
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