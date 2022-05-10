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Стефен Карри установил рекорд по количеству трехочковых в плей-офф НБА
Баскетболист стал первым, кому покорилось подобное достижение
Фото: NBA
Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, кому покорилась отметка в 500 реализованных трёхочковых в плей-офф.
В матче с "Мемфис Гриззлиз" Карри реализовал четыре броска из-за дуги. Таким образом, теперь на его счету 503 успешных попытки. Карри стал также самым результативным игроком матча, набрав 31 очко.
Сама встреча завершилась победой в исполнении "Голден Стэйт" со счётом 101:98.
Наиболее значимый игрок у "Мемфиса" – форвард Джарен Джексон – 21 очко, пять подборов, но ноль передач.
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