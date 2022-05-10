Стефен Карри установил рекорд по количеству трехочковых в плей-офф НБА

Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, кому покорилась отметка в 500 реализованных трёхочковых в плей-офф.

В матче с "Мемфис Гриззлиз" Карри реализовал четыре броска из-за дуги. Таким образом, теперь на его счету 503 успешных попытки. Карри стал также самым результативным игроком матча, набрав 31 очко.

Сама встреча завершилась победой в исполнении "Голден Стэйт" со счётом 101:98.

Наиболее значимый игрок у "Мемфиса" – форвард Джарен Джексон – 21 очко, пять подборов, но ноль передач.