  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. В возрасте 73 лет умер член Зала славы НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В возрасте 73 лет умер член Зала славы НБА

Баскетбол
(2 голосов)

Ленье болел

В возрасте 73 лет умер член Зала славы НБА

Фото: nba.com

Новина українською

Бывший баскетболист, член Зала славы НБА Боб Ленье умер в возрасте 73 лет.

"Более 30 лет Боб служил нашим глобальным послом и специальным помощником Дэвида Стерна, а затем и меня, путешествуя по миру, чтобы привить ценности игры и оказать положительное влияние на молодых людей во всём мире. Это был труд любви для Боба, который был одним из самых добрых и искренних людей, которых я когда-либо видел", — сказал комиссар НБА Адам Сильвер.

НБА сообщила, что Ленье умер после непродолжительной болезни. Он работал в лиге в качестве глобального посла. В 2019 году сообщалось, что знаменитый игрок проходил лечение от рака мочевого пузыря.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боб Ленье
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде