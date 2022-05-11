В возрасте 73 лет умер член Зала славы НБА

Бывший баскетболист, член Зала славы НБА Боб Ленье умер в возрасте 73 лет.

"Более 30 лет Боб служил нашим глобальным послом и специальным помощником Дэвида Стерна, а затем и меня, путешествуя по миру, чтобы привить ценности игры и оказать положительное влияние на молодых людей во всём мире. Это был труд любви для Боба, который был одним из самых добрых и искренних людей, которых я когда-либо видел", — сказал комиссар НБА Адам Сильвер.

НБА сообщила, что Ленье умер после непродолжительной болезни. Он работал в лиге в качестве глобального посла. В 2019 году сообщалось, что знаменитый игрок проходил лечение от рака мочевого пузыря.