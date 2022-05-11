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Дефлимпийская сборная Украины победила Аргентину

Баскетбол
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Наша команда снова разгромила соперника

Дефлимпийская сборная Украины победила Аргентину

Фото: fbu.kiev.ua / Автор неизвестен

Новина українською

Мужская сборная Украины продлила победную серию на Дефлимпиаде-2021. В четвертьфинале наша команда одержала победу над Аргентиной 88:50.

Самым результативным игроком матча стал Александр Леванович, набравший 25 очков.

В полуфинале 11 мая дефлимпийская сборная Украины сыграет с Венесуэлой.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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