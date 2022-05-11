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Дефлимпийская сборная Украины победила Аргентину
Наша команда снова разгромила соперника
Фото: fbu.kiev.ua / Автор неизвестен
Мужская сборная Украины продлила победную серию на Дефлимпиаде-2021. В четвертьфинале наша команда одержала победу над Аргентиной 88:50.
Самым результативным игроком матча стал Александр Леванович, набравший 25 очков.
В полуфинале 11 мая дефлимпийская сборная Украины сыграет с Венесуэлой.
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