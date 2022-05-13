  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. В НБА определился первый финалист Восточной конференции
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В НБА определился первый финалист Восточной конференции

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Майами ждут соперника

В НБА определился первый финалист Восточной конференции

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на пятницу, 13 мая, за океаном прошли очередные два матча плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации. На востоке "Филадельфия" принимала "Майами" и не смогла затянуть серию на седьмой матч. Неудержимость Батлера (32 очка), которому активно помогал Струс (20 очков, 11 подборов, 5 ассистов), перекрыли все старания Джоэля Эмбиида (20-12-2). В итоге "Майами" победили 99:90, счет в серии стал 4:2 в пользу "Хит".

В финале Востока "Майами", напомним, выигравшие регулярный чемпионат в своей конференции, сыграет с победителем пары "Милуоки Бакс" – "Бостон Селтикс". Пока в этой паре ведут "олени" со счетом 2:3. Сегодня ночью "Бостон" приедет в гости к Яннису Атетокумбо и компании.

На Западе серию мог закрыть "Финикс", если бы обыграл на выезде "Даллас". Но главную звезду "Санс" Букера надежно прикрыли (всего 19 очков за 39 минут игры), тогда как Лука Дончич был неотразим. Словенец выбил 33 очка, сделал 11 подборов и выполнил 8 результативных передач за 35 минут игры. Так что счет в этом противостоянии стал 3:3. Финалиста эта пара определит ночью в понедельник.

В ночь на субботу сыграют:

  • "Милвоки Бакс" - "Бостон Селтикс", счет в серии - 3:2, начало - 2:30 по Киеву.
  • "Голден Стейт Уорриорз" - "Мемфис Гриззлис", счет в серии – 3:2, начало – 05:00 по Киеву.
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Джимми Батлер Лука Дончич Филадельфия 76er Даллас Мэверикс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде