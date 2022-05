В НБА определился первый финалист Восточной конференции

В ночь на пятницу, 13 мая, за океаном прошли очередные два матча плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации. На востоке "Филадельфия" принимала "Майами" и не смогла затянуть серию на седьмой матч. Неудержимость Батлера (32 очка), которому активно помогал Струс (20 очков, 11 подборов, 5 ассистов), перекрыли все старания Джоэля Эмбиида (20-12-2). В итоге "Майами" победили 99:90, счет в серии стал 4:2 в пользу "Хит".

@JimmyButler poured in 23 points in the second half to lead the @MiamiHEAT to the Game 6 win to close out the series and advance to the Eastern Conference Finals! #HEATCulture



32 PTS | 8 REB | 2 BLK pic.twitter.com/k06I0IN0Oi