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В НБА определился первый финалист Восточной конференции
Майами ждут соперника
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на пятницу, 13 мая, за океаном прошли очередные два матча плей-офф Национальной Баскетбольной Ассоциации. На востоке "Филадельфия" принимала "Майами" и не смогла затянуть серию на седьмой матч. Неудержимость Батлера (32 очка), которому активно помогал Струс (20 очков, 11 подборов, 5 ассистов), перекрыли все старания Джоэля Эмбиида (20-12-2). В итоге "Майами" победили 99:90, счет в серии стал 4:2 в пользу "Хит".
@JimmyButler poured in 23 points in the second half to lead the @MiamiHEAT to the Game 6 win to close out the series and advance to the Eastern Conference Finals! #HEATCulture— NBA (@NBA) May 13, 2022
32 PTS | 8 REB | 2 BLK pic.twitter.com/k06I0IN0Oi
В финале Востока "Майами", напомним, выигравшие регулярный чемпионат в своей конференции, сыграет с победителем пары "Милуоки Бакс" – "Бостон Селтикс". Пока в этой паре ведут "олени" со счетом 2:3. Сегодня ночью "Бостон" приедет в гости к Яннису Атетокумбо и компании.
На Западе серию мог закрыть "Финикс", если бы обыграл на выезде "Даллас". Но главную звезду "Санс" Букера надежно прикрыли (всего 19 очков за 39 минут игры), тогда как Лука Дончич был неотразим. Словенец выбил 33 очка, сделал 11 подборов и выполнил 8 результативных передач за 35 минут игры. Так что счет в этом противостоянии стал 3:3. Финалиста эта пара определит ночью в понедельник.
Luka led the @dallasmavs with 33 points in a WIN OR GO HOME Game 6 to force Game 7! #MFFL@luka7doncic: 33 PTS, 11 REB, 8 AST, 4 STL pic.twitter.com/ajG3ZCjoFL— NBA (@NBA) May 13, 2022
В ночь на субботу сыграют:
- "Милвоки Бакс" - "Бостон Селтикс", счет в серии - 3:2, начало - 2:30 по Киеву.
- "Голден Стейт Уорриорз" - "Мемфис Гриззлис", счет в серии – 3:2, начало – 05:00 по Киеву.
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