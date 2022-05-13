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Харден рассказал, уйдет ли он из Филадельфии
Баскетболист уже н демонстрирует той скорости
Атакующий защитник "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден ответил на вопрос относительно намерений воспользоваться опцией игрока на $ 47,4 миллионов.
"Я останусь здесь и буду делать всё, чтобы команда продолжала расти, становилась лучше и вела борьбу на самом высоком уровне", — приводит слова Хардена обозреватель Майк Скотто в своих социальных сетях.
В феврале 2022-го "Бруклин" обменял Хардена в "Филадельфию".
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