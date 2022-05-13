Харден рассказал, уйдет ли он из Филадельфии

Атакующий защитник "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден ответил на вопрос относительно намерений воспользоваться опцией игрока на $ 47,4 миллионов.

"Я останусь здесь и буду делать всё, чтобы команда продолжала расти, становилась лучше и вела борьбу на самом высоком уровне", — приводит слова Хардена обозреватель Майк Скотто в своих социальных сетях.

В феврале 2022-го "Бруклин" обменял Хардена в "Филадельфию".