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Эмбиид: Харден не показывает такую игру, как в Хьюстоне

Баскетбол
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Джеймс уже не тот

Эмбиид: Харден не показывает такую игру, как в Хьюстоне

Фото: MARCA

Новина українською

Центровой "Филадельфии Сиксерс" Джоэл Эмбиид считает, что Джеймс Харден, который стал игроком команды перед дедлайном, уже не показывает прежние результаты.

"Уверен, что когда мы заполучили его, все ожидали увидеть того Джеймса Хардена, который был в "Хьюстоне", но он уже не тот. Сейчас он в большей степени плеймейкер.

Думаю, он мог бы играть более агрессивно. То же самое можно сказать и про нашу команду в целом", – заявил Эмбиид на пресс-конференции после матча с "Хит".

Если Харден активирует опцию игрока на $ 47,4 млн, то с 10 августа 2022 года сможет подписать 4-летнее продление контракта с клубом на $ 222,8 млн.

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В статье: Джеймс Харден Джоэл Эмбиид
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