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Филадельфия не планирует давать Хардену максимальный контракт

Баскетбол
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Игрок не оправдал ожиданий клуба

Филадельфия не планирует давать Хардену максимальный контракт

Фото: Philadelphia Inquirer

UA-Футбол
Новина українською

"Филадельфия 76" не планирует предлагать одному из лидеров клуба Джеймсу Хардену максимальный контракт, как сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст: "Никто в НБА не верит, что "Сиксерс" подпишут с Джеймсом Харденом максимальный контракт".

"Филадельфия" выменяла Хардена в январе 2022 года у "Бруклин Нетс" на Бена Симмонса. Если же Джеймс решит активировать опцию игрока, то сможет летом подписать 4-летний контракт на 222.8 миллионов долларов.

Таким образом Харден станет вторым самым высокооплачиваемым игроком лиги с 47.4 миллионами за сезон, сразу после Стефена Карри из "Голден Стэйт" с 48.1 миллионами за сезон. Столько же (47.4 миллиона) будет получать игрок "Хьюстон Рокетс" Джон Уолл.

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В статье: Джеймс Харден Филадельфия 76er
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