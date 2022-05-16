  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Дальше - без прошлогоднего чемпиона. Определились все финалисты конференций НБА
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дальше - без прошлогоднего чемпиона. Определились все финалисты конференций НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Дончич круче Букера, Атетокумпо не хватает поддержки

Дальше - без прошлогоднего чемпиона. Определились все финалисты конференций НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на понедельник, 16 мая, прошли последние матчи полуфиналов конференций (фактически четвертьфиналов) Национальной Баскетбольной Ассоциации.

На Востоке "Бостон" принимал действующего чемпиона "Милуоки". Героем встречи неожиданно стал Грант Уильямс, выдавший 27 очков и шесть подборов – это его лучший показатель в сезоне. Для сравнения в прошлом матче он набрал 2 очка, в позапрошлом ни одного, хотя провел на паркете 30 минут, в четвертом и третьем поединках в его активе было по 9 баллов.

Яннис Атетокумпо чуть не дотянул до трипл-дабла – 25 очков, 20 подборов, 9 результативных передач. Но партнеры своего лидера не поддержали – "Бостон" победил 109:81 и 4:3 в серии.

В финале Востока "Бостон" будет играть с "Майами".

На Западе соперника для "Голден Стейт Уорриорз" определяли "Финикс" и "Даллас". "Санз", которые в прошлом сезоне играли в финале, были разбиты полностью. Показательно, что Букер набрал всего 11 очков, у Пола – 10 баллов. Для сравнения Лука Дончич выбил 35 очков, 10 подборов и 4 результативных передачи. У Спенсера Динвиди статистика ненамного хуже – 30-3-2. Финальная сирена зафиксировала победу "Далласа" 90:123, счет в серии - 3:4.

Финал Восточной конференции

  • "Бостон Селтикс" – "Майами Хит" (первый матч – 19 мая по Киеву)

Финал Западной конференции

  • "Даллас Маверикс" – "Голден Стейт Уорриорз" (первый матч – 20 мая по Киеву)
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Бостон Селтикс Даллас Маверикс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде