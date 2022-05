Дальше - без прошлогоднего чемпиона. Определились все финалисты конференций НБА

В ночь на понедельник, 16 мая, прошли последние матчи полуфиналов конференций (фактически четвертьфиналов) Национальной Баскетбольной Ассоциации.

На Востоке "Бостон" принимал действующего чемпиона "Милуоки". Героем встречи неожиданно стал Грант Уильямс, выдавший 27 очков и шесть подборов – это его лучший показатель в сезоне. Для сравнения в прошлом матче он набрал 2 очка, в позапрошлом ни одного, хотя провел на паркете 30 минут, в четвертом и третьем поединках в его активе было по 9 баллов.

Яннис Атетокумпо чуть не дотянул до трипл-дабла – 25 очков, 20 подборов, 9 результативных передач. Но партнеры своего лидера не поддержали – "Бостон" победил 109:81 и 4:3 в серии.

В финале Востока "Бостон" будет играть с "Майами".

На Западе соперника для "Голден Стейт Уорриорз" определяли "Финикс" и "Даллас". "Санз", которые в прошлом сезоне играли в финале, были разбиты полностью. Показательно, что Букер набрал всего 11 очков, у Пола – 10 баллов. Для сравнения Лука Дончич выбил 35 очков, 10 подборов и 4 результативных передачи. У Спенсера Динвиди статистика ненамного хуже – 30-3-2. Финальная сирена зафиксировала победу "Далласа" 90:123, счет в серии - 3:4.

