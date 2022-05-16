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Кевин Лав: Леброн Джеймс хочет набрать 60 очков за игру и поставить точку в карьере

Баскетбол
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Посмотрим, так ли это

Кевин Лав: Леброн Джеймс хочет набрать 60 очков за игру и поставить точку в карьере

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Форвард "Кливленд Кавальерс" Кевин Лав поделился мыслями о завершении карьеры лидером "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброном Джеймсом, признавшись, что понятия не имеет, когда это произойдёт.

"Мне кажется, что он захочет уйти в стиле Коби, набрав 60 очков и поставив таким образом точку. Когда это будет? Кто, чёрт возьми, знает?" — сказал Лав в ходе интервью с Тейлор Рукс.

В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.

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В статье: Кевин Лав
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