Кевин Лав: Леброн Джеймс хочет набрать 60 очков за игру и поставить точку в карьере

Форвард "Кливленд Кавальерс" Кевин Лав поделился мыслями о завершении карьеры лидером "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброном Джеймсом, признавшись, что понятия не имеет, когда это произойдёт.

"Мне кажется, что он захочет уйти в стиле Коби, набрав 60 очков и поставив таким образом точку. Когда это будет? Кто, чёрт возьми, знает?" — сказал Лав в ходе интервью с Тейлор Рукс.

В нынешнем сезоне НБА Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи.