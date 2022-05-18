Майами Хит выиграли первый матч финала Восточной конференции НБА

В ночь на среду, 18 мая, состоялся первый матч финала Восточной конференции – "Майами Хит" принимали "Бостон Селтикс".

Гости владели преимуществом в первых двух четвертей. Иногда их отрыв достигал 13 очков. Но рывок хозяев в начале третьей 12-минутки стал решающим. "Майами" захватили инициативу и не отдали ее уже до финальной сирены. "Бостону" удалось избежать разгрома и сократить отставание до 11 очков, ведь в начале последней четверти хозяева вели +20.

Героем встречи стал Джимми Батлер, набравший 41 очко, также он сделал девять подборов и пять раз ассистировал партнерам. Интересно, что он только дважды бросил из-за трехочковой дуги и ни разу не попал.

В "Бостоне" лучшие цифры собрал Джейсон Тейтум – 29 очков, 8 подборов и 6 ассистов.

НБА. Финал Восточной конференции

"Майами Хит" – "Бостон Селтикс" 118:107

Счет в серии – 1:0

"МХ: Батлер – 41, Херро – 18, Винсент – 17, Струс – 11, Адебайо – 10

"БС": Тейтм – 29, Браун – 24, Притчард – 18, Р.Уильямс – 18, Тис – 8

Отметим, что в ночь на четверг первый матч финала Западной конференции сыграют "Голден Стейт Уорриорс" и "Даллас Маверикс".