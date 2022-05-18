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ФИБА исключила сборные россии и беларуси из своих соревнований
Все результаты сборных будут аннулированы
Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен
Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение исключить все национальные команды россии и беларуси из своих соревнований. Об этом пишет пресс-служба организации.
Все официальные соревнования по баскетболу под эгидой ФИБА не должны проводиться в россии или беларуси.
Результаты сборных в турнирах, где они принимали участие ранее, будут аннулированы.
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