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ФИБА исключила сборные россии и беларуси из своих соревнований

Баскетбол
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Все результаты сборных будут аннулированы

ФИБА исключила сборные россии и беларуси из своих соревнований

Фото: sports.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение исключить все национальные команды россии и беларуси из своих соревнований. Об этом пишет пресс-служба организации.

Все официальные соревнования по баскетболу под эгидой ФИБА не должны проводиться в россии или беларуси.

Результаты сборных в турнирах, где они принимали участие ранее, будут аннулированы.

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В статье: ФИБА
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