ФИБА исключила сборные россии и беларуси из своих соревнований

Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение исключить все национальные команды россии и беларуси из своих соревнований. Об этом пишет пресс-служба организации.

Все официальные соревнования по баскетболу под эгидой ФИБА не должны проводиться в россии или беларуси.

Результаты сборных в турнирах, где они принимали участие ранее, будут аннулированы.