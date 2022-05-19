Дончич в этот раз не смог. Голден Стэйт разбил Даллас в первом матче финала Запада

В ночь на четверг, 19 мая, состоялся первый матч финала Западной конференции в НБА – "Голден Стейт Уорриорз" принимали "Даллас Маверикс".

Конечно, основное внимание было приковано к лидерам – Стефу Карри и Луке Дончичу. Примечательно, что оба набрали почти одинаковое количество очков – у Стефа 21, у Луки – 20, но для команд это имело разный эффект. У "Уорриорз" нашлись другие игроки, способные обеспечить результат, в то время как словенец остался без поддержки.

В частности, Джордан Пул и Эндрю Уиггинс набрали по 19 очков, Томпсон добавил 15, Грин, Луни и Портер выбили по 10. То есть результативность распределилась достаточно равномерно по всем игрокам "Голден Стейт". "Даллас" же в этот раз промахивался слишком часто.

В итоге финальная сирена зафиксировала разгром – хозяева победили с разницей в 25 очков – 112:87.

НБА. Плэй-офф. Западная конференция. Финал

"Голден Стейт Уорриорз" – "Даллас Маверикс" 112:87

Счет в серии – 1:0

"ГСВ": Карри – 21, Уиггинс – 19, Пул – 19, Томпсон 15, Грин – 10, Луни – 10

"ДМ": Дончич – 20, Динвиди – 17, Брюнсон - 14, Буллок – 12, Берк – 7

Напомним, что первый матч на Востоке выиграли "Майами Хит". В ночь на пятницу команда из Флориды будет принимать "Бостон". Начало игры – в 3:30 по Киеву.