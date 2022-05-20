  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА: Бостон взял убедительный реванш во втором матче финала Востока
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА: Бостон взял убедительный реванш во втором матче финала Востока

Баскетбол
(1 голосов)

Счет в серии равный

НБА: Бостон взял убедительный реванш во втором матче финала Востока

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом матче финала Восточной конференции НБА "Бостон Селтикс" не смогли остановить Джимми Батлера. В этот раз он тоже продемонстрировал весьма неплохую линейку (29 очков, 6 подборов, 3 ассиста), но гости ответили гораздо лучшими командными действиями.

Уже к концу первой четверти "Бостон" вышел вперед и потом только наращивал свое преимущество. Показательно, что сразу три игрока "Селтикс" набрали более 20 очков, еще одному не хватило балла до преодоления такого же рубежа.

Особо следует отметить Маркуса Смарта, которому не хватило одного подбора до трипл-дабла – у него 24 очка, 9 подборов и 12 результативных передач. Показатель его полезности составил +31!

В итоге "Бостон" победил 102:127 и сравнял счет и серии. Теперь следующие два матча пройдут на паркете кельтов.

НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции

"Майами Хит" – "Бостон Селтикс" 102:127

МХ: Батлер – 29, Оладипо – 14, Винсент 14, Херро – 11, Мартин – 7
БС: Тейтм – 27, Брайн – 24, Смарт – 24, Уильямс – 19, Хоуфорд – 10

В ночь на субботу второй матч в серии сыграют финалисты Запада - "Голден Стейт Уорриорз" и "Даллас Маверикс".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Бостон Селтикс Майями Хит
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде