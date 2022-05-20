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НБА: Бостон взял убедительный реванш во втором матче финала Востока
Счет в серии равный
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче финала Восточной конференции НБА "Бостон Селтикс" не смогли остановить Джимми Батлера. В этот раз он тоже продемонстрировал весьма неплохую линейку (29 очков, 6 подборов, 3 ассиста), но гости ответили гораздо лучшими командными действиями.
Уже к концу первой четверти "Бостон" вышел вперед и потом только наращивал свое преимущество. Показательно, что сразу три игрока "Селтикс" набрали более 20 очков, еще одному не хватило балла до преодоления такого же рубежа.
Особо следует отметить Маркуса Смарта, которому не хватило одного подбора до трипл-дабла – у него 24 очка, 9 подборов и 12 результативных передач. Показатель его полезности составил +31!
Marcus Smart was seeing green in Game 2, dropping 24 points and setting a Playoff career-high with 12 dimes to lead the @celtics to the win! #BleedGreen@smart_MS3: 24 PTS, 9 REB, 12 AST, 3 STL, 5 3PM— NBA (@NBA) May 20, 2022
Game 3: Saturday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/MFzLO7ROSp
В итоге "Бостон" победил 102:127 и сравнял счет и серии. Теперь следующие два матча пройдут на паркете кельтов.
НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции
"Майами Хит" – "Бостон Селтикс" 102:127
МХ: Батлер – 29, Оладипо – 14, Винсент 14, Херро – 11, Мартин – 7
БС: Тейтм – 27, Брайн – 24, Смарт – 24, Уильямс – 19, Хоуфорд – 10
В ночь на субботу второй матч в серии сыграют финалисты Запада - "Голден Стейт Уорриорз" и "Даллас Маверикс".
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