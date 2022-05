НБА: Бостон взял убедительный реванш во втором матче финала Востока

В первом матче финала Восточной конференции НБА "Бостон Селтикс" не смогли остановить Джимми Батлера. В этот раз он тоже продемонстрировал весьма неплохую линейку (29 очков, 6 подборов, 3 ассиста), но гости ответили гораздо лучшими командными действиями.

Уже к концу первой четверти "Бостон" вышел вперед и потом только наращивал свое преимущество. Показательно, что сразу три игрока "Селтикс" набрали более 20 очков, еще одному не хватило балла до преодоления такого же рубежа.

Особо следует отметить Маркуса Смарта, которому не хватило одного подбора до трипл-дабла – у него 24 очка, 9 подборов и 12 результативных передач. Показатель его полезности составил +31!

Marcus Smart was seeing green in Game 2, dropping 24 points and setting a Playoff career-high with 12 dimes to lead the @celtics to the win! #BleedGreen@smart_MS3: 24 PTS, 9 REB, 12 AST, 3 STL, 5 3PM



Game 3: Saturday, 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/MFzLO7ROSp