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Женская и мужская сборные Украины узнали соперников в квалификации чемпионата Европы 3х3
Первые матчи стартуют 3 июня
фото - ФБУ
ФИБА определила группы квалификации чемпионата Европы по баскетболу 3х3 среди национальных сборных.
Наши мужчины будут стартовать в группе с Францией и Грецией.
3 июня 2022
18:15 Украина (7) - Греция (9)
21:30 Франция (2) – Украина (7)
Женщины начинают борьбу в группе D вместе с командами Словакии, Хорватии и Сербии.
3 июня 2022
12:45 Украина (4) - Сербия (12)
16:25 Украина (4) - Словакия (5)
19:40 Хорватия (11) – Украина (4)
Евробаскет 3х3 2022 года состоится 9-11 сентября в австрийском Граце.
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