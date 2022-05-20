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Женская и мужская сборные Украины узнали соперников в квалификации чемпионата Европы 3х3

Баскетбол
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Первые матчи стартуют 3 июня

Женская и мужская сборные Украины узнали соперников в квалификации чемпионата Европы 3х3

фото - ФБУ

Новина українською

ФИБА определила группы квалификации чемпионата Европы по баскетболу 3х3 среди национальных сборных.

Наши мужчины будут стартовать в группе с Францией и Грецией.

3 июня 2022
18:15 Украина (7) - Греция (9)
21:30 Франция (2) – Украина (7)

Женщины начинают борьбу в группе D вместе с командами Словакии, Хорватии и Сербии.

3 июня 2022
12:45 Украина (4) - Сербия (12)
16:25 Украина (4) - Словакия (5)
19:40 Хорватия (11) – Украина (4)

Евробаскет 3х3 2022 года состоится 9-11 сентября в австрийском Граце.

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В статье: ФИБА
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Источник:
ФБУ

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