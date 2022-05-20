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ФИБА отстранила россию и беларусь от соревнований под своей эгидой
Верное решение
Руководство ФИБА-Европа приняло решение отстранить Россию и Беларусь от соревнований под своей эгидой.
Сборная России была отстранена от участия в чемпионате Европы-2022, который состоится с 1 по 18 сентября. Россию в составе участников заменит команда Черногории, которая имеет лучший показатель среди сборных, не попавших на Евробаскет-2022.
Также подтверждено, что этим летом национальные сборные всех категорий не смогут выступать в соревнованиях под эгидой ФИБА. Отстранение касается предварительных отборочных матчей Евробаскета-2025, мужского и женского чемпионатов Европы U-20, U-18 и U-16.
Кроме этого в сезоне 2022/23 российские и белорусские клубы не смогут участвовать в женских Евролиге и Еврокубке, а также Кубке Европы-ФИБА.
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