ФИБА отстранила россию и беларусь от соревнований под своей эгидой

Руководство ФИБА-Европа приняло решение отстранить Россию и Беларусь от соревнований под своей эгидой.

Сборная России была отстранена от участия в чемпионате Европы-2022, который состоится с 1 по 18 сентября. Россию в составе участников заменит команда Черногории, которая имеет лучший показатель среди сборных, не попавших на Евробаскет-2022.

Также подтверждено, что этим летом национальные сборные всех категорий не смогут выступать в соревнованиях под эгидой ФИБА. Отстранение касается предварительных отборочных матчей Евробаскета-2025, мужского и женского чемпионатов Европы U-20, U-18 и U-16.

Кроме этого в сезоне 2022/23 российские и белорусские клубы не смогут участвовать в женских Евролиге и Еврокубке, а также Кубке Европы-ФИБА.