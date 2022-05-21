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НБА. Плей-офф. Голден Стейт побеждает Даллас во втором полуфинале
Результаты поединка 1/2 плей-офф
В ночь с 20 на 21 мая прошел второй полуфинальный поединок розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию его результат:
"Голден-Стейт" – "Даллас"
126 – 117 (25-32; 33-40; 25-13; 43-32)
Счет в серии: 2-0
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