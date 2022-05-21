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Барселона завоевала бронзу Евролиги

Баскетбол
(1 голосов)

В матче за третье место обыгран Олимпиакос

Барселона завоевала бронзу Евролиги

Фото: FC Barcelona

UA-Футбол
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БК "Барселона" победила в матче за третье место Евролиги против "Олимпиакоса" со счетом 84:74. Лидер команды Никола Миротич набрал 19 очков, 4 подбора и 4 ассиста.

Именно Миротич был признан MVP Евролиги в этом сезоне. Другой игрок "Барселоны", Рокас Йокубайтис, также был награжден призом Лучшего молодого игрока Евролиги.

По ходу регулярного сезона именно "Барселона" стала лучшей командой Евролиги, победив 21 раз из 28 возможных. "Олимпиакос" занял второе место с 19 победами. В полуфинальных матчах Финала Четырех они проиграли "Реалу" и "Эфесу" соответственно.

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В статье: Олимпиакос баскетбольная Евролига БК Барселона Никола Миротич
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