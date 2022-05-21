Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона завоевала бронзу Евролиги
В матче за третье место обыгран Олимпиакос
Фото: FC Barcelona
БК "Барселона" победила в матче за третье место Евролиги против "Олимпиакоса" со счетом 84:74. Лидер команды Никола Миротич набрал 19 очков, 4 подбора и 4 ассиста.
Именно Миротич был признан MVP Евролиги в этом сезоне. Другой игрок "Барселоны", Рокас Йокубайтис, также был награжден призом Лучшего молодого игрока Евролиги.
По ходу регулярного сезона именно "Барселона" стала лучшей командой Евролиги, победив 21 раз из 28 возможных. "Олимпиакос" занял второе место с 19 победами. В полуфинальных матчах Финала Четырех они проиграли "Реалу" и "Эфесу" соответственно.
Популярное сейчас
- Президент клуба УПЛ: Мы готовы играть под бомбежками и воздушными тревогами
- Ахметов собирается продать свою недостроенную суперяхту
- Сенатор Макконнелл: Новый пакет вооружений составлен таким образом, чтобы снова открыть порт в Одессе
- ФИБА исключила сборные россии и беларуси из своих соревнований
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО