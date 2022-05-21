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Анадолу Эфес – чемпион Евролиги-2022

Баскетбол
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В финале обыгран мадридский Реал

Анадолу Эфес – чемпион Евролиги-2022

Фото: Daily Sabah

UA-Футбол
Новина українською

"Анадолу Эфес" стал чемпионом Евролиги в сезоне 2021/22, обыграв в финале "Реал Мадрид" со счетом 58:57. Ранее в матче за третье место "Барселона" обыграла "Олимпиакос" со счетом 84:74.

Эта победа в Евролиге стала для "Эфеса" уже второй в истории. Причем впервые клуб завоевал титул лишь в прошлом сезоне, обыграв "Барселону". В сезоне до этого, 2018/19, "Эфес" также впервые добрался до финала, однако проиграл московскому "ЦСКА".

Этот финал Евролиги стал уже девятнадцатым в истории мадридского "Реала". А побеждал клуб 11 раз, в последний – еще в сезоне 2017/18, тогда соперником испанцев был стамбульский "Фенербахче". MVP всей лиги, а также MVP финала тогда был признан 19-летний Лука Дончич, ныне лидер "Даллас Маверикс".

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В статье: БК Реал (Мадрид) баскетбольная Евролига Анадолу Эфес
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