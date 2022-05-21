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Василие Мицич – MVP финала Евролиги во второй раз подряд

Баскетбол
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Серб снова выиграл титул с Эфесом

Василие Мицич – MVP финала Евролиги во второй раз подряд

Фото: Getty Images

UA-Футбол
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Защитник "Анадолу Эфеса" Василие Мицич был назван MVP Финала четырех Евролиги. Это уже вторая подобная награда серба в карьере, в прошлом сезоне он также был признан самым ценным игроком финала.

В финальном матче клуб Мицича "Эфес" обыграл мадридский "Реал" со счетом 58:57. Это уже второй титул турецкого клуба в истории. Впервые Евролигу "Эфес" выиграл в прошлом сезоне.

В истории Финала четырех Евролиги лишь трое игроков дважды признавались MVP финала, помимо Мицича. Это Вассилис Спанулис, Деян Бодирога и Димитрис Диамантидис.

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В статье: баскетбольная Евролига Анадолу Эфес
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