Василие Мицич – MVP финала Евролиги во второй раз подряд

Защитник "Анадолу Эфеса" Василие Мицич был назван MVP Финала четырех Евролиги. Это уже вторая подобная награда серба в карьере, в прошлом сезоне он также был признан самым ценным игроком финала.

Another outstanding season for Vasilije Micic ????



A back-to-back champion and a two time #F4GLORY MVP ???? ???? pic.twitter.com/1SJi4vZan0