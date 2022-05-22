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НБА. Плей-офф. Майами побеждают Бостон и вырываются вперед в полуфинальной серии

Баскетбол
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Результаты матча 1/2 финала

НБА. Плей-офф. Майами побеждают Бостон и вырываются вперед в полуфинальной серии

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 21 на 22 мая состоялся матч 1/2 плей-офф розыгрыша Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию его результат:

"Бостон" – "Майами"

103 – 109 (18-39; 29-23; 25-25; 31-22)

Счет в серии: 1 – 2

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В статье: НБА
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