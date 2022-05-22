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Дарвин Хэм – фаворит Леброна Джеймса для роли нового коуча Лейкерс

Баскетбол
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Другие кандидаты: Кенни Аткинсон и Терри Стоттс

Дарвин Хэм – фаворит Леброна Джеймса для роли нового коуча Лейкерс

Фото: Los Angeles Times

UA-Футбол
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Офис "Лос-Анджелес Лейкерс" определился с возможными претендентами на роль главного тренера команды в следующем сезоне. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, в списке трое человек: ассистент главного тренера "Милуоки" Дарвин Хэм, ассистент главного тренера "Голден Стэйт" Кенни Аткинсон и экс-главный тренер "Портленда" Терри Стоттс.

Как сообщается, следующий этап переговоров будет состоять из личных интервью кандидатов с менеджментом команды. По информации Bleacher Report, фаворитом лидера "Лейкерс" Леброна Джеймса является именно Дарвин Хэм.

Хэм ранее работал в "Атланте Хоукс", "Милуоки Бакс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". В прошлом сезоне он стал чемпионом НБА вместе с "Бакс".

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Лос-Анджелес Лейкерс
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