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Дарвин Хэм – фаворит Леброна Джеймса для роли нового коуча Лейкерс
Другие кандидаты: Кенни Аткинсон и Терри Стоттс
Фото: Los Angeles Times
Офис "Лос-Анджелес Лейкерс" определился с возможными претендентами на роль главного тренера команды в следующем сезоне. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, в списке трое человек: ассистент главного тренера "Милуоки" Дарвин Хэм, ассистент главного тренера "Голден Стэйт" Кенни Аткинсон и экс-главный тренер "Портленда" Терри Стоттс.
Sources: Finalists for the Los Angeles Lakers head coaching job: Bucks assistant Darvin Ham, Warriors assistant Kenny Atkinson and former Trail Blazers coach Terry Stotts. Next stage of interviews are expected to take place in-person in Los Angeles.— Shams Charania (@ShamsCharania) May 20, 2022
Как сообщается, следующий этап переговоров будет состоять из личных интервью кандидатов с менеджментом команды. По информации Bleacher Report, фаворитом лидера "Лейкерс" Леброна Джеймса является именно Дарвин Хэм.
Хэм ранее работал в "Атланте Хоукс", "Милуоки Бакс" и "Лос-Анджелес Лейкерс". В прошлом сезоне он стал чемпионом НБА вместе с "Бакс".
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