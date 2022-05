Дарвин Хэм – фаворит Леброна Джеймса для роли нового коуча Лейкерс

Офис "Лос-Анджелес Лейкерс" определился с возможными претендентами на роль главного тренера команды в следующем сезоне. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, в списке трое человек: ассистент главного тренера "Милуоки" Дарвин Хэм, ассистент главного тренера "Голден Стэйт" Кенни Аткинсон и экс-главный тренер "Портленда" Терри Стоттс.

Sources: Finalists for the Los Angeles Lakers head coaching job: Bucks assistant Darvin Ham, Warriors assistant Kenny Atkinson and former Trail Blazers coach Terry Stotts. Next stage of interviews are expected to take place in-person in Los Angeles.