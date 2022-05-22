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Даллас оштрафовали на 100 тысяч долларов за поведение запасных игроков
Суровое наказание для Маверикс
Фото: Golden State of Mind
НБА оштрафовала организацию "Даллас Маверикс" на 100 тысяч долларов за многочисленные нарушения правил лиги касательно поведения игроков на скамейке запасных. Сумма штрафа, как заявляет НБА, отражает количество нарушений протокола.
Игроки и тренерский состав "Маверикс" во время второй игры в серии с "Голден Стейт Уорриорс" в финале Западной конференции НБА много раз вставали со скамейки на длительное время. Также они надолго покидали зону у скамейки запасных и выходили на непосредственно на площадку.
Та игра завершилась поражением "Далласа" со счетом 117:126. Теперь "Голден Стейт" ведет в серии со счетом 2:0, победив также и в первом матче.
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