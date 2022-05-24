Бостон сравнял счет в серии в финале Восточной конференции НБА

В ночь на вторник, 24 мая, состоялся четвертый матч финала Восточной Конференции. И в этот раз "Бостон Селтикс" не оставил шансов "Майами Хит".

Хозяева завладели инициативой со стартовым вбрасыванием и не отдавали ее до сирены. Иногда преимущество кельтов достигало 30 очков. В итоге все завершилось со счётом 102:82.

Титул лучшего игрока матча забрал Джейсон Тэйтум, он набрал 31 очко, сделал восемь подборов и пять раз ассистировал партнерам. В то же время лидер "Майями" Джимми Батлер провалился, выдав линейку всего лишь 6-7-1.

Так что счет в серии стал 2:2.

Следующий матч уже в Майами состоится в ночь на 26 мая.