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Бостон сравнял счет в серии в финале Восточной конференции НБА
Тэйтум и компания не оставили шансов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на вторник, 24 мая, состоялся четвертый матч финала Восточной Конференции. И в этот раз "Бостон Селтикс" не оставил шансов "Майами Хит".
Хозяева завладели инициативой со стартовым вбрасыванием и не отдавали ее до сирены. Иногда преимущество кельтов достигало 30 очков. В итоге все завершилось со счётом 102:82.
Титул лучшего игрока матча забрал Джейсон Тэйтум, он набрал 31 очко, сделал восемь подборов и пять раз ассистировал партнерам. В то же время лидер "Майями" Джимми Батлер провалился, выдав линейку всего лишь 6-7-1.
Так что счет в серии стал 2:2.
Следующий матч уже в Майами состоится в ночь на 26 мая.
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