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Майами Хит установил антирекорд НБА

Баскетбол
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Такого плохого результата не показывали ни одна из команд лиги

Майами Хит установил антирекорд НБА

Новина українською

"Майами Хит" в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции с "Бостон Селтикс" за первые восемь минут набрал всего одно очко. Эту худший результат в истории лиги.

Гости начали встречу с 15 промахов из 16 попыток. Сама встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 102:82, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.

Лучшим по результативности в этой игре стал 24-летний звёздный американский форвард "Селтикс" Джейсон Тейтум, набравший 31 очко и совершивший 8 подборов и 5 передач. В составе "Хит" лучшие показатели у защитника Виктора Оладипо – 23 очка, 4 подбора и 6 передач.

Таким образом, при ничейном счёте серия вновь возвращается в Майами.

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В статье: Бостон Селтикс Майами Хит
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