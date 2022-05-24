Майами Хит установил антирекорд НБА

"Майами Хит" в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции с "Бостон Селтикс" за первые восемь минут набрал всего одно очко. Эту худший результат в истории лиги.

Гости начали встречу с 15 промахов из 16 попыток. Сама встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 102:82, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 2-2.

Лучшим по результативности в этой игре стал 24-летний звёздный американский форвард "Селтикс" Джейсон Тейтум, набравший 31 очко и совершивший 8 подборов и 5 передач. В составе "Хит" лучшие показатели у защитника Виктора Оладипо – 23 очка, 4 подбора и 6 передач.

Таким образом, при ничейном счёте серия вновь возвращается в Майами.