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НБА назвала три символические сборные сезона
Леброн тоже там
Национальная баскетбольная ассоциация назвала символические сборные сезона-2021/2022.
Первая пятёрка: Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс"), Лука Дончич ("Даллас Маверикс"), Никола Йокич ("Денвер Наггетс"), Девин Букер ("Финикс") и Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс").
Вторая пятёрка: Джоэл Эмбиид ("Филадельфия Сиксерс"), Джа Морант ("Мемфис Гриззлиз"), Кевин Дюрант ("Бруклин Нетс"), Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз") и Демар Дерозан ("Чикаго Буллз").
Третья пятёрка: Карл-Энтони Таунс ("Миннесота Тимбервулвз"), Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс"), Крис Пол ("Финикс"), Трэй Янг ("Атланта Хоукс") и Паскаль Сиакам ("Торонто Рэпторс").
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