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НБА назвала три символические сборные сезона

Баскетбол
(1 голосов)

Леброн тоже там

НБА назвала три символические сборные сезона

Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация назвала символические сборные сезона-2021/2022.

Первая пятёрка: Яннис Адетокунбо ("Милуоки Бакс"), Лука Дончич ("Даллас Маверикс"), Никола Йокич ("Денвер Наггетс"), Девин Букер ("Финикс") и Джейсон Тейтум ("Бостон Селтикс").

Вторая пятёрка: Джоэл Эмбиид ("Филадельфия Сиксерс"), Джа Морант ("Мемфис Гриззлиз"), Кевин Дюрант ("Бруклин Нетс"), Стефен Карри ("Голден Стэйт Уорриорз") и Демар Дерозан ("Чикаго Буллз").

Третья пятёрка: Карл-Энтони Таунс ("Миннесота Тимбервулвз"), Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс"), Крис Пол ("Финикс"), Трэй Янг ("Атланта Хоукс") и Паскаль Сиакам ("Торонто Рэпторс").

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В статье: НБА
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