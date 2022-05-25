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Яннис Адетокумбо установил рекорд НБА

Баскетбол
(1 голосов)

Игрок проводит отличный сезон

Яннис Адетокумбо установил рекорд НБА

Новина українською

Форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокумбо стал первым игроком в истории НБА, которого четыре года подряд единогласно включают в первую символическую сборную лучших игроков сезона.

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Яннис получил максимальное количество баллов в голосовании (500) – его единогласно выбрали в первую пятёрку все 100 представителей СМИ.

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В статье: Яннис Адетокумбо
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