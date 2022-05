Майами проиграл на своей площадке пятый матч финала Востока в НБА

Может быть, это был перелом. Пятая игра проходила при счете 2:2. Следующий матч состоится в Бостоне, и именно кельты будут иметь преимущество и выходить на паркет с мыслью о возможности выхода в национальный финал.

В этот раз игра была равной две с половиной четверти, а к концу третьей "Майами" позволили "Бостону" оторваться на 11 очков. В начале четвертой вообще произошел провал – кельты повели с разницей в +23. Дальше уже было дело техники удержать свое преимущество – финальная сирена зафиксировала победу гостей 80:93.

Наиболее результативным игроком в матче стал Джейлен Браун из "Бостона", набравший 25 очков.

JAYLEN BROWN THROWS IT DOWN! #NBAConferenceFinals presented by Google Pixel on ESPN pic.twitter.com/jEgbj4tu18

Однако приз ценнейшему игроку забирает Джейсон Тэйтум – к 22 очкам он добавил 12 подборов и 9 результативных передач. В "Майами" таких игроков этой ночью не было.

Jayson Tatum's playmaking shined in Game 5 as he dished out 9 dimes to add to his double!@jaytatum0: 22 PTS, 12 REB, 9 AST pic.twitter.com/MFiy6Uyquw