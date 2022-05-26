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Майами проиграл на своей площадке пятый матч финала Востока в НБА
Тэйтум был неудержим
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Может быть, это был перелом. Пятая игра проходила при счете 2:2. Следующий матч состоится в Бостоне, и именно кельты будут иметь преимущество и выходить на паркет с мыслью о возможности выхода в национальный финал.
В этот раз игра была равной две с половиной четверти, а к концу третьей "Майами" позволили "Бостону" оторваться на 11 очков. В начале четвертой вообще произошел провал – кельты повели с разницей в +23. Дальше уже было дело техники удержать свое преимущество – финальная сирена зафиксировала победу гостей 80:93.
Наиболее результативным игроком в матче стал Джейлен Браун из "Бостона", набравший 25 очков.
JAYLEN BROWN THROWS IT DOWN!#NBAConferenceFinals presented by Google Pixel on ESPN pic.twitter.com/jEgbj4tu18— NBA (@NBA) May 26, 2022
Однако приз ценнейшему игроку забирает Джейсон Тэйтум – к 22 очкам он добавил 12 подборов и 9 результативных передач. В "Майами" таких игроков этой ночью не было.
Jayson Tatum's playmaking shined in Game 5 as he dished out 9 dimes to add to his double!@jaytatum0: 22 PTS, 12 REB, 9 AST pic.twitter.com/MFiy6Uyquw— NBA (@NBA) May 26, 2022
НБА. Финал Восточной Конференции. Пятый матч
"Майами Хит" – "Бостон Селтикс" 80:93
МХ: Адебайо – 18, Винсент – 15, Батлер – 13, Робинсон – 11, Такер – 7
БС: Браун – 25, Тэйтум – 22, Хоуфорд – 16, Уайт – 14, Уильямс – 6
Следующий матч состоится в ночь на субботу, 28 мая (по Киеву).
Напомним, что на Западе "Голден Стейт" ведут в противостоянии с "Далласом" со счетом 3:1.
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