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Майами проиграл на своей площадке пятый матч финала Востока в НБА

Баскетбол
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Тэйтум был неудержим

Майами проиграл на своей площадке пятый матч финала Востока в НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Может быть, это был перелом. Пятая игра проходила при счете 2:2. Следующий матч состоится в Бостоне, и именно кельты будут иметь преимущество и выходить на паркет с мыслью о возможности выхода в национальный финал.

В этот раз игра была равной две с половиной четверти, а к концу третьей "Майами" позволили "Бостону" оторваться на 11 очков. В начале четвертой вообще произошел провал – кельты повели с разницей в +23. Дальше уже было дело техники удержать свое преимущество – финальная сирена зафиксировала победу гостей 80:93.

Наиболее результативным игроком в матче стал Джейлен Браун из "Бостона", набравший 25 очков.

Однако приз ценнейшему игроку забирает Джейсон Тэйтум – к 22 очкам он добавил 12 подборов и 9 результативных передач. В "Майами" таких игроков этой ночью не было.

НБА. Финал Восточной Конференции. Пятый матч

"Майами Хит" – "Бостон Селтикс" 80:93

МХ: Адебайо – 18, Винсент – 15, Батлер – 13, Робинсон – 11, Такер – 7

БС: Браун – 25, Тэйтум – 22, Хоуфорд – 16, Уайт – 14, Уильямс – 6

Следующий матч состоится в ночь на субботу, 28 мая (по Киеву).

Напомним, что на Западе "Голден Стейт" ведут в противостоянии с "Далласом" со счетом 3:1.

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В статье: НБА Бостон Селтикс Джейсон Тэйтум Майями Хит
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