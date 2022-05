Определился первый финалист плей-офф НБА

В ночь на пятницу, 27 мая, состоялся пятый матч финала Западной конференции – "Голден Стейт Уорриорз" принимали "Даллас Маверикс" при счете 3:1 в их пользу. Так что хозяева имели возможность досрочно закрыть серию, и они ею воспользовались.

По большому счету, интриги у этого поединка не было. Лишь в первой четверти "Даллас" держался на более или менее приличном расстоянии, а уже во второй разница в отдельные моменты достигала 25 очков. Как только гости проводили несколько результативных атак, "Голден Стейт" мгновенно отвечал своими удачными атакующими действиями. В конце концов "Далласу" удалось избежать большого разгрома, но шанса на успех у него не было – 120:110 в пользу "воинов".

Главной ударной силой "Голден Стейт" на этот раз стал Клей Томпсон, реализовавший 8(!) из 16 трехочковых бросков. В общей сложности на его счету 32 очка. Еще четверо игроков ГС набрали 15+ очков. У Карри не шли броски из-за дуги (только 2 попадания из 7 попыток), но он 9 раз ассистировал партнерам – Стеф выдал линейку 15-6-9.

Понятно, что Даллас строил всю игру через Луку Дончича. Словенец старался как мог, снова едва не пересек отметку в 30 набранных, но этого было мало. Кроме Динвиди, набравшего 26 баллов, другие партнеры не дотянулись до уровня лидера и соперников.

Для "Уорриорза" это уже будет седьмой национальный финал. Побеждали они в четырех. Последний – в 2018-м.

