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Голден Стэйт Уорриорз установил рекорд НБА

Баскетбол
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Голден Стэйт Уорриорз установил рекорд НБА

фото - USA TODAY Sports

Новина українською

В Сан-Франциско (США) на стадионе "Чейз Центр" состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором "Голден Стэйт Уорриорз" принимал "Даллас Маверикс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:110. Эта победа позволила клубу из Калифорнии выйти в финал плей-офф НБА (4-1).

Эта победа в серии стала уже 18-й подряд для клуба с командами своей конференции, что является рекордом НБА.

Напомним, помимо этого, "Уорриорз" повторили установленный ими же в 2017 году рекорд НБА по количеству последовательных побед в одном плей-офф на домашней арене.

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В статье: Голден Стейт Уорриорз
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