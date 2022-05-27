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Голден Стэйт Уорриорз установил рекорд НБА
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фото - USA TODAY Sports
В Сан-Франциско (США) на стадионе "Чейз Центр" состоялся пятый матч финальной серии плей-офф Западной конференции НБА, в котором "Голден Стэйт Уорриорз" принимал "Даллас Маверикс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:110. Эта победа позволила клубу из Калифорнии выйти в финал плей-офф НБА (4-1).
Эта победа в серии стала уже 18-й подряд для клуба с командами своей конференции, что является рекордом НБА.
Напомним, помимо этого, "Уорриорз" повторили установленный ими же в 2017 году рекорд НБА по количеству последовательных побед в одном плей-офф на домашней арене.
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