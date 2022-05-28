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Фактор Батлер. Майами обыграли Бостон на его площадке – в финале Востока будет 7-й матч

Баскетбол
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Джимми был в огне

Фактор Батлер. Майами обыграли Бостон на его площадке – в финале Востока будет 7-й матч

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Когда "Бостон" выиграл во Флориде в пятом матче и сделал счет 3:2 в свою пользу, казалось, что судьба путевки в финал решена. Кельты следующую игру должны были проводить перед родными болельщиками, которые всегда влияют на них очень положительно. Но с этим не согласился Джимми Батлер, выдавший просто феноменальную игру.

После серии из трех не слишком убедительных в его исполнении поединков, Батлер провел на паркете 46 минут, набрал 47 очков, сделал девять подборов и восемь раз ассистировал партнерам. Интересно, что в первом матче серии, когда Джимми набрал 41 балл, он бросил всего два трехочковых и ни разу не попал. В этот раз на его счету 4 из 8-ми. Вторым по производительности в составе "Майами" стал Кайл Лаури, набравший линейку 18-4-10.

У "Бостона" на уровне сыграл Тэйтум, набравший 30 очков и сделавший 9 подборов, изрядно постарались Уайт (22 очка) и Браун (20 очков), но перекрыть феерию Батлера им не удалось. Теперь будет седьмой матч. В ночь на 30 мая "Майами" примут "Бостон" на своем паркете.

НБА. Плэй-офф. Восточная конференция. Финал

"Бостон Селтикс" – "Майами Хит" 103:11

Счет в серии 3:3

Напомним, что Западную конференцию выиграли "Голден Стейт Уорриорз", обыгравшие "Даллас Маверикс" 4:1. Команда Керра отдыхает перед общенациональным финалом.

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В статье: НБА Джимми Батлер Бостон Селтикс Майями Хит
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