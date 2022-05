Фактор Батлер. Майами обыграли Бостон на его площадке – в финале Востока будет 7-й матч

Когда "Бостон" выиграл во Флориде в пятом матче и сделал счет 3:2 в свою пользу, казалось, что судьба путевки в финал решена. Кельты следующую игру должны были проводить перед родными болельщиками, которые всегда влияют на них очень положительно. Но с этим не согласился Джимми Батлер, выдавший просто феноменальную игру.

После серии из трех не слишком убедительных в его исполнении поединков, Батлер провел на паркете 46 минут, набрал 47 очков, сделал девять подборов и восемь раз ассистировал партнерам. Интересно, что в первом матче серии, когда Джимми набрал 41 балл, он бросил всего два трехочковых и ни разу не попал. В этот раз на его счету 4 из 8-ми. Вторым по производительности в составе "Майами" стал Кайл Лаури, набравший линейку 18-4-10.

47 POINTS for @JimmyButler

Playoffs career-high

9 boards, 8 dimes, 4 steals

@MiamiHEAT W to force Game 7



A performance for the ages. pic.twitter.com/MSgGQHsa0T