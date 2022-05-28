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Двукратный MVP финала Евролиги хочет играть в НБА, но не за владеющую им Оклахому

Баскетбол
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Василие Мицич стремится стать лидером команды НБА

Двукратный MVP финала Евролиги хочет играть в НБА, но не за владеющую им Оклахому

Фото: twitter OKC Thunder

UA-Футбол
Новина українською

Сербский разыгрывающий "Анадолу Эфес" Василие Мицич, выигравший два титула Евролиги и два звания MVP финала турнира подряд, хочет переехать играть в НБА. Также серб был признан MVP Евролиги в прошлом сезоне.

Однако, Мицич не хочет играть за "Оклахому-Сити Тандер", которой принадлежат права на игрока. Василие был задрафтован "Филадельфией" в 2014 году, однако в результате обмена права на него оказались у "ОКС".

Сообщается, что Мицич стремиться стать одним из лидеров команды НБА, а "Оклахома" славится большим количеством защитников в составе и конкуренцией среди гардов. Агент Василие сейчас ищет клуб, который бы подписал серба.

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В статье: Оклахома Сити Тандер баскетбольная Евролига Анадолу Эфес
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