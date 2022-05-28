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Коуч Майями о защите Селтикс: Нам нужен звездный лидер, чтобы выиграть

Баскетбол
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Эрик Споэльстра о Джимми Батлере в серии против Бостона

Коуч Майями о защите Селтикс: Нам нужен звездный лидер, чтобы выиграть

Фото: MARCA

UA-Футбол
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Главный тренер "Майями Хит" Эрик Споэльтстра прокомментировал выступления форварда команды Джимми Батлера в играх финальной серии Восточной конференции против "Бостон Селтикс":

"Нам противостоит очень хорошая команда. Так что наши ребята просто принимают этот вызов и такое соперничество. Их защита настолько хороша, что иногда вам нужен звездный лидер, чтобы выиграть. Дело даже не в схемах. Джимми привносит свое желание бороться. Его характер позволил нам не проиграть".

В шестом матче серии, который завершился победой "Хит" со счетом 111:103, Джимми Батлер набрал 47 очков, 9 подборов, 8 ассистов и 4 перехвата. Последняя игра "Майями" с "Бостоном" пройдет 30 мая в 3:30 ночи по Киеву.

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В статье: НБА Джимми Батлер Бостон Селтикс плей-офф НБА Майями Хит
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