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Коуч Майями о защите Селтикс: Нам нужен звездный лидер, чтобы выиграть
Эрик Споэльстра о Джимми Батлере в серии против Бостона
Фото: MARCA
Главный тренер "Майями Хит" Эрик Споэльтстра прокомментировал выступления форварда команды Джимми Батлера в играх финальной серии Восточной конференции против "Бостон Селтикс":
"Нам противостоит очень хорошая команда. Так что наши ребята просто принимают этот вызов и такое соперничество. Их защита настолько хороша, что иногда вам нужен звездный лидер, чтобы выиграть. Дело даже не в схемах. Джимми привносит свое желание бороться. Его характер позволил нам не проиграть".
В шестом матче серии, который завершился победой "Хит" со счетом 111:103, Джимми Батлер набрал 47 очков, 9 подборов, 8 ассистов и 4 перехвата. Последняя игра "Майями" с "Бостоном" пройдет 30 мая в 3:30 ночи по Киеву.
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