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Была заруба. Определился второй финалист сезона НБА
Бостон стал сильнейшим на Востоке
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на понедельник, 30 мая, состоялся последний, седьмой матч финала Восточной конференции НБА – "Майами Хит" на своей площадке принимали "Бостон Селтикс".
И матч по своей интриге действительно соответствовал статусу решающего. Первую четверть гости выиграли 17:32. Но во второй уже "Майами" были значительно лучше и почти сравняли счет – 32:23. Третья прошла на равных – 26:27, а в четвертой за 44 секунды до сирены "Майями" сократили отставание до двух очков, однако хотя бы перевести игру в овертайм хозяевам не удалось. "Бостон" отзащищался и одержал в итоге победу 100:96.
Лучшим игроком в составе победителей стал Джейсон Тейтум, набравший 26 очков, совершивший 10 подборов и 6 результативных передач, а также дважды блокировавший броски соперника. Он попал 4 трехочковых из 7 попыток. При этом его партнеры Браун и Смарт добавили по 24 балла каждый.
Jayson Tatum lifted the @celtics to the win in Game 7 to claim the Bob Cousy Trophy as Eastern Conference Champions and advance to the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! #BleedGreen pic.twitter.com/dilXguSyQ5— NBA (@NBA) May 30, 2022
В составе "Майами" снова выделялся Батлер, который в течение всей игры вообще не садился на скамью для запасных. Он выдал линейку 35-9-1, но в национальном финале все же будут играть кельты.
НБА. Плэй-офф. Финал Восточной конференции
"Майами Хит" – "Бостон Селтикс" 100:96
МХ: Батлер – 35, Адебайо – 25, Лаури – 15, Оладипо – 9, Струс – 8
БС: Тейтум – 26, Браун – 24, Смарт – 24, Уильямс – 11, Уайт – 8
В финале "Бостон" будет играть с "Голден Стейт Уорриорз", которые в решающей серии на Западе одолели "Даллас Маверикс" 4:1. Первый матч состоится в ночь на 3 июня (по Киеву) в Сан-Франциско. Начало в 4:00.
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