Была заруба. Определился второй финалист сезона НБА

В ночь на понедельник, 30 мая, состоялся последний, седьмой матч финала Восточной конференции НБА – "Майами Хит" на своей площадке принимали "Бостон Селтикс".

И матч по своей интриге действительно соответствовал статусу решающего. Первую четверть гости выиграли 17:32. Но во второй уже "Майами" были значительно лучше и почти сравняли счет – 32:23. Третья прошла на равных – 26:27, а в четвертой за 44 секунды до сирены "Майями" сократили отставание до двух очков, однако хотя бы перевести игру в овертайм хозяевам не удалось. "Бостон" отзащищался и одержал в итоге победу 100:96.

Лучшим игроком в составе победителей стал Джейсон Тейтум, набравший 26 очков, совершивший 10 подборов и 6 результативных передач, а также дважды блокировавший броски соперника. Он попал 4 трехочковых из 7 попыток. При этом его партнеры Браун и Смарт добавили по 24 балла каждый.

