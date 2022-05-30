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Была заруба. Определился второй финалист сезона НБА

Баскетбол
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Бостон стал сильнейшим на Востоке

Была заруба. Определился второй финалист сезона НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на понедельник, 30 мая, состоялся последний, седьмой матч финала Восточной конференции НБА – "Майами Хит" на своей площадке принимали "Бостон Селтикс".

И матч по своей интриге действительно соответствовал статусу решающего. Первую четверть гости выиграли 17:32. Но во второй уже "Майами" были значительно лучше и почти сравняли счет – 32:23. Третья прошла на равных – 26:27, а в четвертой за 44 секунды до сирены "Майями" сократили отставание до двух очков, однако хотя бы перевести игру в овертайм хозяевам не удалось. "Бостон" отзащищался и одержал в итоге победу 100:96.

Лучшим игроком в составе победителей стал Джейсон Тейтум, набравший 26 очков, совершивший 10 подборов и 6 результативных передач, а также дважды блокировавший броски соперника. Он попал 4 трехочковых из 7 попыток. При этом его партнеры Браун и Смарт добавили по 24 балла каждый.

В составе "Майами" снова выделялся Батлер, который в течение всей игры вообще не садился на скамью для запасных. Он выдал линейку 35-9-1, но в национальном финале все же будут играть кельты.

НБА. Плэй-офф. Финал Восточной конференции

"Майами Хит" – "Бостон Селтикс" 100:96

МХ: Батлер – 35, Адебайо – 25, Лаури – 15, Оладипо – 9, Струс – 8

БС: Тейтум – 26, Браун – 24, Смарт – 24, Уильямс – 11, Уайт – 8

В финале "Бостон" будет играть с "Голден Стейт Уорриорз", которые в решающей серии на Западе одолели "Даллас Маверикс" 4:1. Первый матч состоится в ночь на 3 июня (по Киеву) в Сан-Франциско. Начало в 4:00.

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В статье: НБА Бостон Селтикс Майями Хит
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